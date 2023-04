Von Rosin bis Raue Diese TV-Köche habe einen Michelin-Stern

Ebenfalls gleich zwei Michelin-Sterne trägt das Restaurant „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“ in Wirsberg in Bayern. Mit dem „schicken modern-eleganten Gourmetrestaurant“ habe sich Alexander Herrmann einen Namen gemacht, heißt es in der Michelin-Bewertung. In der Sat.1-Sendung „The Taste" ist Herrmann als Coach und Juror zu sehen.