Von Rosin bis Raue Diese TV-Köche habe einen Michelin-Stern

Tohru Nakamura führt das Restaurant „Tohru in der Schreiberei“ in München, das Träger von zwei Michelin-Sternen ist. „Mit Tohru Nakamura bringt ein Münchner deutsch-japanischer Abstammung auf spannende Art Einflüsse beider Kulturen in die geschichtsträchtigen Räume“, urteilt der „Guide Michelin“. Nakamura war in der Vergangenheit unter anderem in „The Taste“ (Sat.1) und im „Knife Fight Club“ (Vox) zu sehen.