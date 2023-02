„Liebe im Bauch“ Der Wendler wird Papa

Wendlers Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt die 22-Jährige mit dem 28 Jahre älteren Sänger in dessen Wahlheimat Florida, wo sie sich 2020 auch das Jawort gaben.