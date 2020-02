Nach „Let’s Dance“-Liveschalte : Michael Wendler schießt auf Instagram gegen Oliver Pocher

Düsseldorf Schon seit Wochen parodiert Comedian Oliver Pocher auf Instagram den Dinslakener Schlagersänger Michael Wendler. Am Freitagabend ging Pocher bei „Let’s Dance“ jedoch noch einen Schritt weiter. Das will der Wendler nun offenbar nicht auf sich sitzen lassen.

„ES REICHT JETZT!“ lautet der Titel des Videos, das Michael Wendler am Samstagmittag auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Darin fordert er Oliver Pocher zum „Battle“ auf. „Ich weiß, dass du so sein willst wie der Wendler, aber der wirst du nie sein“, adressiert Michael Wendler den Comedian und Moderator direkt.

Was war passiert? Am Freitagabend läuft bei RTL die „Kennenlernshow“ von „Let’s Dance“ . Im Publikum auch: Michael Wendler, denn seine Freundin Laura Müller ist eine der Promis, die bei der aktuellen Staffel mit tanzt. Zum Ende der Sendung schaltet das Moderatoren-Duo aus Victoria Swarovski und Daniel Hartwich live zur nachfolgenden Sendung „Darf er das?“ von Comedian Chris Tall. Dort zu Gast: Mario Barth und – wie könnte es anders sein – Oliver Pocher.

Pocher ergreift schließlich zum Ende der Live-Schalte das Wort und fragt, ob der Wendler denn auch da sei. Die Kamera im „Let’s Dance“-Studio wechselt auf Michael Wendler, der zerknirscht drein blickt, weil er offenbar ahnt, dass er gleich nicht gut aussehen wird. „Egal“, ruft daraufhin Oliver Pocher, wieder in Bezug auf den gleichnamigen Song. Das Publikum versteht den Gag offenbar direkt und lacht laut. Die Liveschalte kommt daraufhin zum Ende. Am Samstag reagierte der Wendler nun darauf:

„Ihr wisst ja, dass ich ein sehr starkes Nervenkostüm habe und dass es so ziemlich keine Beleidigung gibt, die ich nicht schon mal gehört habe“, beginnt er sein Video. „Aber ich finde das, was sich der Herr Pocher gestern in der Livesendung zu ‚Let’s Dance’ erlaubt hat, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht“, führt er weiter aus und wendet sich daraufhin direkt an Oliver Pocher: