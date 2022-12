Nach Sperre wegen Verschwörungsmythen Michael Wendler zurück auf Instagram – aber nur kurz

Michael Wendler hat an Weihnachten (26. Dezember 2022) sein Instagram-Comeback gefeiert. Am Morgen war der Schlagersänger als „der_michael_wendler“ auf dem sozialen Medium zu finden. Bereits nach wenigen Stunden hatte er fast 30.000 Follower. Sein erster Post zeigt ihn mit seiner Frau Laura Müller, beide schick angezogen in Anzug und Kleid, vor einem geschmückten Tannenbaum. Dazu schrieb er: „Frohe Weihnachten 2022“. Die Kommentare unter dem Post waren eingeschränkt, nur seine Frau durfte „Love you“ kommentieren.