„Wegen dramatischer Entwicklungen“ : Der Wendler reaktiviert seinen Telegram-Kanal - um Corona-Maßnahmen zu kritisieren

Köln/ Cape Coral Eigentlich hatte sich der Schlagersänger und Corona-Kritiker Michael Wendler vom umstrittenen Messengerdienst Telegram abgemeldet. Nun nahm er wieder Stellung und warnte seine Follower vor den Maßnahmen der Bundesregierung.

Trotz gegenteiliger Ankündigungen tut sich wieder etwas auf dem Kanal von Schlagersänger Michael Wendler (48, „Egal“) im umstrittenen Messengerdienst Telegram. Am Freitag erschienen nach einer längeren Pause wieder mehrere Einträge, darunter Sprachnachrichten, in denen Wendler allem Anschein nach selbst zu hören war. Auch postete er ein Bild, in dem er sein Comeback ankündigte: „Wegen dramatischer Entwicklungen wird mein Telegram-Kanal wieder eröffnet“.