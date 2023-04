Von KI erstellt Erfundenes Michael-Schumacher-Interview veröffentlicht – Familie will Zeitschrift verklagen

Die Familie Schumacher will nun rechtliche Schritte in die Wege leiten. Eine Sprecherin der Familie bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des Sportsenders ESPN, wonach die Familie gegen die Illustrierte vorgehen will. Auch Schumachers Managerin Sabine Kehm bestätigte der Nachrichtenagentur AFP das juristische Vorgehen der Familie, jedoch ohne weitere Details zu nennen.