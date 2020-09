Paris Der unter anderem als Bösewicht im Film „James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim“ bekannt gewordene britisch-französische Schauspieler Michael Lonsdale ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Lonsdale spielte in mehr als 200 Filmen mit.

Dies teilte sein Agent am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Lonsdale sei in seinem Haus in Paris gestorben - in der Stadt, in der er am 24. Mai 1931 geboren worden war.