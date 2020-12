Kino, Poolhaus, Bahnhof : Millardär kauft Michael Jacksons Neverland-Ranch in Kalifornien

Millardär kauft Michael Jacksons Neverland-Ranch in Kalifornien

Die Neverland Ranch in Kalifornien. Foto: AFP/JASON KIRK

Los Angeles Der Name „Neverland“ ist nicht nur mit Peter Pan verbunden. Vielleicht noch mehr mit dem Namen Michael Jackson. Der „King of Pop“ lebte dort auf der Ranch. Jetzt wurde sie verkauft. Für diesen Preis.

Michael Jacksons Neverland-Ranch in Kalifornien hat einen neuen Eigentümer: Es ist der Milliardär und Geschäftsmann Ron Burkle. Er betrachte das etwa elf Quadratkilometer große Gelände in Los Olivos bei Santa Barbara als Investitionsgelegenheit, erklärte sein Sprecher am Donnerstag (US-Zeit).