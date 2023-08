14 Jahre nach dem Tod des Pop-Stars Gericht verhandelt nun doch Missbrauchsfälle um Michael Jackson

Wade Robson und James Safechuck haben ihre Geschichten in der HBO-Dokumentation „Leaving Neverland“ (2019) erzählt. Robson, ein 40-jähriger Choreograph, traf Jackson, als er fünf Jahre alt war. Später wirkte er in drei Musikvideos Jacksons mit. In seiner Klage behauptet er, dass der Sänger ihn über einen Zeitraum von sieben Jahren belästigt habe. Safechuck (45) gibt in der Gerichtsakte an, dass er Jackson im Alter von neun Jahren bei den Dreharbeiten zu einem Pepsi-Werbespot kennengelernt habe. Jackson habe ihn danach oft angerufen und ihn mit Geschenken überhäuft, bevor er ihn sexuell missbraucht habe, so Safechuck.