US-Sänger Michael Bolton spricht über Hirntumor-Operation

Der Grammy-Preisträger wurde in den 80er und 90er Jahren durch Pop-Balladen wie „How Am I Supposed To Live Without You“ oder „Love Is A Wonderful Thing“ bekannt. Seine Cover-Versionen von „To Love Somebody“ oder „When A Man Loves A Woman“ wurden große Hits. Im vorigen Jahr brachte Bolton das Album „Spark of Light“ heraus. Als Songschreiber lieferte er auch Hits für Barbra Streisand, Joe Cocker oder Cher.