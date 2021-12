Kritik an männerdominierter Unterhaltungsbranche : Maren Kroymann sieht sich als Vorkämpferin von #Metoo-Bewegung

Kabarettistin Maren Kroymann bei der Verleihung des „Deutschen Comedypreises“ 2021. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hannover Die 72-jährige Kabarettistin erinnere sich noch gut an Zeiten, in denen übergriffiges Verhalten als „ganz normal“ gegolten habe. Lange sei nicht darüber gesprochen worden. Deshalb setze sie sich dafür ein, dass Frauen sagen können, was ihnen widerfahren ist.

Die Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann betrachtet sich selbst als Vorkämpferin der #Metoo-Bewegung. „Ich engagiere mich sehr dafür, dass Frauen sagen können und sollen, was ihnen widerfahren ist, und unterstütze sie, wo ich kann", sagte die 72-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. Sie selbst könne sich noch an Zeiten erinnern, in denen übergriffiges Verhalten als „ganz normal" empfunden worden sei.

„Es wurde nicht über Übergriffe gesprochen, weil es diesen Begriff für die Art von Aktionen damals noch gar nicht gab", sagte Kroymann. Wer als Frau nicht mitgespielt habe, habe schnell als „Zicke" gegolten. Auch heute sieht Kroymann noch viele Missverhältnisse in der Unterhaltungsbranche, die ohnehin „sehr männerdominiert" sei.

„Es gibt signifikant mehr Übergriffe im Entertainmentbereich als in anderen Branchen", sagte Kroymann. „Ich kenne selbst mehrere männliche Stars, die sich unmöglich verhalten." Von so etwas sollten sich nicht nur Frauen, sondern auch Männer distanzieren, forderte die Schauspielerin.

(jma/AFP)