Auf der Met Gala Serena Williams und Partner verkünden Schwangerschaft

Tennis-Superstar Serena Williams und ihr Partner, der US-Unternehmer und Investor Alexis Ohanian, haben am Rande der New Yorker Met-Gala bekanntgegeben, dass sie ein Kind erwarten. Das verriet das Paar in einem Interview von TV-Persönlichkeit La La Anthony in einem Livestream des Modemagazins „Vogue“. Williams sagte, sie wolle ihre Sportkarriere im August beenden und sich auf ihre Geschäftsinteressen und die Geburt eines weiteren Kindes konzentrieren. Sie gäben das Interview eigentlich zu dritt, sagten Williams und Ohanian zu dessen Beginn. Ohanian und Anthony scherzten, sie würden sich bei der Gala im Metropolitan Museum anstelle von Williams einen Drink genehmigen.