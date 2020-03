Baby-Überraschung : Mesut Özil zeigt seine neugeborene Tochter

London Vor einigen Wochen war darüber gerätselt worden, aus welchen „persönlichen Gründen“ Mesut Özil bei einem Europa-League-Spiel fehlte. Jetzt erst bestätigt der Fußballer: Er ist Vater geworden - und er verrät auch den Namen des kleinen Mädchens.

Özil und Amine, die Medienberichten zufolge in Schweden geboren und aufgewachsen ist und als Schauspielerin und Model arbeitet, sind angeblich seit 2017 ein Paar. Im vergangenen Juni heirateten die beiden, gefeiert wurde in einem Luxushotel in Istanbul. Aufregung gab es damals, weil der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Trauzeuge bei der Hochzeit war. Auf den Hochzeitsbildern ist Özil mit seiner Frau und mit Erdogan und dessen Frau auf einer Empore vor dem Bosporus in Istanbul zu sehen.