„Merry Christmas“ : Ed Sheeran und Elton John bringen gemeinsames Weihnachtslied raus

Mit einem betont fröhlich-kitschigen Pop-Song voller Weihnachtsklischees sind Ed Sheeran (30) und Elton John (74) gemeinsam ins Rennen um den Weihnachtshit des Jahres gegangen. Im offiziellen, am Freitag veröffentlichten Musikvideo sieht man die beiden britischen Stars in grün-roten Jogginganzügen in einer festlich dekorierten Weihnachtsstube trällern, auf einer Kutsche durch eine Schneelandschaft fahren oder umringt von einem Musical-Ensemble an einem roten Flügel performen.