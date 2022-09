Fragwürdige Geste : Polizei weitet Ermittlungen nach Auftritt von Melanie Müller aus

Leipzig Ein Video, das derzeit im Netz kursiert, zeigt Melanie Müller mit einer fragwürdigen Geste. Nun werden Extremismusvorwürfe gegen sie erhoben und die Polizei weitet ihre Ermittlungen aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem Auftritt von Ballermann-Sängerin Melanie Müller (34) Mitte September in Leipzig ausgedehnt. „Uns ist das neue Video bekannt, weswegen wir unsere Ermittlungen ausgeweitet haben“, sagte eine Sprecherin der Landespolizei Leipzig am Mittwochabend. In dem Video, das der „Bild“ vorlag, soll zu sehen sein, wie die Sängerin während ihres Auftritts auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe schnellt. „Es geht um den Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a StGB.“ Bei solchen Kennzeichen kann es sich um Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen handeln.