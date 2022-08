Meghans erster Podcast : Mit Serena Williams gegen weibliche Klischees

London/Los Angeles Meghans und Harrys Produktionsfirma hatte bereits 2020 einen Vertrag mit Spotify geschlossen. Abgesehen von einer Sonderfolge erschien bisher keine Episode. Mit der Tennisspielerin Serena Williams soll es nun Klischeebildern und Vorurteilen an den Kragen gehen.

„Im Laufe der nächsten Dutzend Episoden werden wir die Schubladen auseinanderreißen, in die Frauen seit Generationen gesteckt wurden - Schubladen wie Diva, verrückt, das B-Wort oder Schlampe“, sagte Meghan in der am Dienstag veröffentlichten Folge. „Einige dieser Wörter - diese Bezeichnungen - sind hart, sie sind grob. Und ich möchte ihnen auf den Grund gehen, woher sie kommen, warum sie so lange dortgeblieben sind und - was wichtig ist - wie wir an ihnen vorbeikommen können.“ Mit „B-Wort“ ist „Bitch“ gemeint, ein beleidigender Begriff für Frauen.