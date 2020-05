„Mit bezahlten Lambo vom Pleiteklub“ : Vater von Max Meyer erklärt, wie Protz-Video zustande kam

Max Meyer fiel bei Schalke in Ungnade. Foto: dpa/Jan Woitas

Gelsenkirchen Ein Vater eines Fußballprofis, ein Nobelauto und Tiraden gegen den Ex-Club: Fertig ist das Skandälchen. Der Vater von Max Meyer hat sich zu dem Protzvideo geäußert und erklärt, wie es zustande kam.

Was ist nur in den Vater von Ex-Schalke-Profi Max Meyer gefahren? Das dürften sich am Freitag viele Fans gedacht haben. In einem Protz-Video hatte sich der Vater des auf Schalke 2018 ausgemusterten Meyers in einem Lamborghini gezeigt und dabei nicht wirklich nette Worte über die Königsblauen verloren: „Besser geht nicht, Männer! Besser geht nicht! Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich“, sagte Meyer in die Kamera. Fertig war der Skandal, zu dem sich auch sein Sohn Max prompt zu Wort meldete und sich von seinem Vater distanzierte.

Gegenüber der „Bild“ erklärte Vater Hans-Joachim Meyer nun, was hinter dem Protz-Video steckt: eine Wette – mehr nicht. Laut Vater Hans-Joachim war es eine einfache Wette. „Es war eine Wette und ein Gag unter Kumpels. Als Schalke gegen Gladbach überragend gewonnen hatte, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Schalke wird am Saisonende vor Gladbach und Dortmund sein. Ich habe verloren und musste die Wettschulden einlösen“, sagte er.

Unfassbar. Der Papa von Max Meyer dreht auf. 🙈🙈



"Lambo bezahlt vom Pleiteklub" pic.twitter.com/0nSGQ6BDaO — Markus Schürmann (@magicmarkus1909) May 29, 2020

„Der Einsatz war, ein Video zu drehen, in dem man sich in einem vorgegebenen Wortlaut über seinen Lieblings-Verein lustig macht. Ich habe das Video in unsere Gruppe gestellt, und dann nahm das Unheil seinen Lauf“, so Hans-Joachim Meyer, der sich bei seinem Sohn entschuldigte: „Mehr Mist als ich in dem Moment kann man nicht bauen. Wir vertrauen uns. Dass er jetzt sauer ist, kann man doch absolut nachvollziehen.“

Meyer war neun Jahre in Schalkes Jugend- und Profiabteilung aktiv, ehe er nach einem gescheiterten Vertragspoker im Unfrieden den Klub ablösefrei verließ. „Ich habe Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt dieses Videos“, schrieb Meyer. Laut Bild war Vater Meyer tatsächlich in einem Lamborginhi unterwegs – der seinem Sohn Max gehört und der bei dessen Eltern in Oberhausen in der Garage steht. Meyer steht aktuell beim englischen Zweitligisten Crystal Palace unter Vertrag, auf die Nobelkarosse hat er in London erst einmal verzichtet.

