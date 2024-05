Verstorbener „Friends“-Schauspieler US-Polizei untersucht Todesumstände von Matthew Perry

Die US-Polizei untersucht den Tod des aus der Kultserie „Friends“ bekannten Schauspielers Matthew Perry durch das Betäubungsmittel Ketamin. Die Polizei in der kalifornischen Metropole Los Angeles erklärte am Dienstag, die Ermittlungen zu den Umständen von Perrys Tod auf der Grundlage des gerichtsmedizinischen Berichts fortzusetzen. Im Dezember hatte die Gerichtsmedizin erklärt, Perry sei an den „akuten Wirkungen von Ketamin“ gestorben. Nun soll es darum gehen, wie der Schauspieler an das Betäubungsmittel gekommen ist.