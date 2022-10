„Voice of Germany“-Juror : Mark Forster zeigt sich ohne Mütze - "Ja das bin ich"

Düsseldorf Mark Forsters Markenzeichen: Brille und Mütze. Auf dem Cover zu seiner neun Single "Memories & Stories" präsentiert sich der Sänger nun aber ohne Kopfbedeckung.

Nur selten sieht man Mark Forster in der Öffentlichkeit ohne Mütze und Brille. Zu aller Überraschung zeigte der 39-Jährige sich in einem Video auf TikTok jetzt aber ausnahmsweise mal ohne Kappe. Kurz vor der Veröffentlichung seiner neuen Single "Memories & Stories" präsentierte er - ganz im Stile einer Apple-Keynote passend mit Rollkragenpulli - nämlich einen Clip, wo das Cover des Songs zu sehen ist. Darauf ist er in jüngeren Jahren ohne Mütze und Bart, dafür aber mit wuscheligen Haaren abgebildet. Unter dem Post schrieb er: „Auf diesen Tag habt ihr mehrere Tage gewartet. Hier ist es: Mein neues Single-Cover zu Memories & Stories." Und um es noch mal klar zu stellen, fügte er auf Instagram an: "Ja, das bin ich auf dem Foto."