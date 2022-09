Keine Bewährung für Mark David Chapman : Lennon-Mörder bleibt weiter in Haft

Lennon-Mörder bleibt weiter in Haft

Albany Es war bereits das zwölfte Mal, dass die New Yorker Justiz eine Freilassung des Mörders von John Lennon auf Bewährung abgelehnt hat. Wie Vertreter der zuständigen Behörde am Montag mitteilten, wurde einen entsprechenden Antrag des 67-jährigen Mark David nicht entsprochen.

Er hatte Lennon am 8. Dezember 1980 erschossen, als der Musiker und seine Frau Yoko Ono gerade zu ihrer Wohnung in Manhattan zurückkehrten. Früher an dem Tag hatte Lennon eine Aufnahme seines kürzlich veröffentlichten Albums „Double Fantasy“ für Chapman signiert.