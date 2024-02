Mit 24 Jahren Marathon-Weltrekordhalter Kiptum bei Autounfall gestorben

Der Unfall trug sich nach Angaben Chemos' am Sonntagabend auf einer Straße zwischen den Städten Eldoret und Kaptagat im Westen Kenias zu. Das in einer Hochebene gelegene Gebiet ist als Trainingsgelände für Elite-Athleten bekannt. Kenianischen Medienberichten zufolge saß zudem eine Frau im Auto, die mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht wurde. Die Polizei teilte mit, der Wagen sei von der Straße abgekommen, in einen Graben gefahren und dann gegen einen Baum geprallt. Weitere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Der kenianische Präsident William Ruto äußerte in einer Mitteilung seine Anteilnahme. „Er war erst 24 Jahre alt“, erklärte Ruto.