Fünf Millionen verkaufte Platten : Mädchenband „Tic Tac Toe“ plant Comeback für 2020

Tic Tac Toe bei einem Auftritt im Jahr 2005. (Archivfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Timmendorfer Strand Die frühere Mädchenband Tic Tac Toe („Ich find dich scheiße“) will 2020 auf die Bühne zurückkehren. Derzeit werde am Tourplan gearbeitet, sagte ein Sprecher des Tourveranstalters MPM Music aus Timmendorfer Strand bei Lübeck am Mittwoch.

Ein genaues Datum für das Comeback steht nach Angaben von MPM noch nicht fest. Unklar sei auch noch, in welcher Besetzung die Band zurückkomme, sagte der Sprecher - ob also das Originaltrio wieder an Bord sei oder womöglich ein neues Mitglied die Band komplett mache. Zuvor hatte das Magazin „Gala“ darüber berichtet.

Tic Tac Toe zählte mit über fünf Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten deutschen Popbands der 90er Jahre. 1997 kam es zur spektakulären Trennung der Bandmitglieder Jazzy, Ricky und Lee vor laufender Kamera. 2005 gab es einen Comeback-Versuch, der jedoch nach zwei Jahren wegen zu geringer Nachfrage scheiterte.

(anst/dpa)