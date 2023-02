Madonna verabschiedet sich von ihrem toten Bruder „Danke, dass du mich umgehauen hast“

New York · Der zwei Jahre ältere Bruder der Pop-Ikone Madonna ist gestorben. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet sie sich am Montag von Anthony Ciccone.

28.02.2023, 08:37 Uhr

Madonna hat zwei Schwestern, drei Brüder sowie zwei Halbgeschwister. Foto: dpa/Evan Agostini

Pop-Ikone Madonna hat sich mit einem emotionalen Instagram-Post von ihrem gestorbenen Bruder verabschiedet. „Danke, dass du mich umgehauen hast als junges Mädchen. Und dass du mich mit Charlie Parker, Miles Davis, dem Buddhismus und dem Daoismus vertraut gemacht hast (...)“. Dazu postete Madonna, mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone, am Montag (Ortszeit) ein älteres Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie selbst in einer Gruppe mit ihrem Bruder Anthony zu sehen ist. Anthony Ciccone war im Alter von 66 Jahren gestorben. Aus dem Umfeld der 64-jährigen Sängerin wurde der Tod von Ciccone gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigt. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Auch Madonna hatte sich selbst zunächst nicht geäußert. Die Sängerin, die mit Songs wie „Like A Prayer“ oder „Frozen“ weltberühmt wurde, wuchs mit mehreren Geschwistern im US-Bundesstaat Michigan auf.

(ele/dpa)