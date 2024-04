Luke Mockridge äußert sich zu Vorwürfen „Ich war ein Arschloch, und das tut mir leid“

Der Comedian Luke Mockridge (35) hat in einem „Stern“-Interview über seinen früheren Umgang mit Frauen gesprochen und seine Sicht auf einen langen Shitstorm in den sozialen Medien geschildert. „Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen“, räumte Mockridge in dem Gespräch ein. „Für mein Fehlverhalten kann ich Verantwortung übernehmen und sagen: Ich war ein Arschloch, und das tut mir leid.“