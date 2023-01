Wegen Lützerath-Tweet „Wissen macht Ah“-Moderatorin Shary Reeves erntet Shitstorm und schließt Twitter-Account

„Mist, hab‘ sie verpasst, dabei hätte ich so gerne mal gefragt, wie der Flug in der Business nach Deutschland war“, hieß es in dem ironischen Kommentar, den Reeves nach einem Shitstorm mittlerweile gelöscht hat. Auch Bundestagsmitglied Sven Lehmann (43, Bündnis 90/Die Grünen) äußerte sich in der Folge zu dem Tweet und unterstellte der 53-Jährigen das Verbreiten von Fake-News, da Thunberg mit dem Nachtzug angereist sei.