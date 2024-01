„Dschungelcamp“-Kandidatin 2024 Das ist Lucy Diakovska

Mit den „No Angels“ war Lucy Diakovska ab 2001 dann europaweit erfolgreich. Die Debütsingle der Girlgroup „Daylight in Your Eyes“ stieg in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Brasilien auf Platz eins der deutschen Singlecharts ein, wurde im gleichen Jahr in Deutschland am häufigsten verkauft und brachte der Gruppe einen „Echo“ für die „Beste nationale Single – Rock/Pop“ ein. Insgesamt veröffentlichte die Band bis heute sechs Studioalben, das erfolgreichste ist „Now... Us!“, das 2002 den Status „Doppelplatin“ in Deutschland erhielt.