Amazon Original : Diese Comedians sind bei der dritten Staffel von „LOL“ dabei

Der Cast der dritten Staffel der Amazon Original Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing" steht fest. Foto: dpa/Frank Zauritz

Berlin Wer lacht, fliegt raus: Das ist das Prinzip der Comedyshow „Last One Laughing“. Jetzt steht der Cast für die neuen Folgen fest. Anke Engelke macht bereits zum dritten Mal mit. Es gibt aber auch viele neue Gesichter.

Der Cast für die dritte Staffel der erfolgreichen Streaming-Comedyshow „LOL - Last One Laughing“ bei Prime Video von Amazon steht fest. Der Streaming-Dienst teilte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur diese Namen für den Start im Frühjahr 2022 mit: Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Anke Engelke stelle sich zum dritten Mal der Herausforderung, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew seien zum zweiten Mal dabei.