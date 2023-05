Neue Twitter-Chefin Das ist Linda Yaccarino

Wie aus einem Bericht der New York Times hervorgeht, ist Linda Yaccarino die Tochter italienischer Eltern aus der Arbeiterklasse. Yaccarino wuchs in Long Island, New York, auf und besuchte eine katholische Schule. Nach ihrem Abschluss in Telekommunikation an der Pennsylvania State University im Jahr 1985 war sie fast 20 Jahre lang bei Turner Entertainment tätig und machte sich mit ihrem Verhandlungsgeschick einen Namen in der Branche.