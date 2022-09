Nach Missbrauch-Affäre um Ex-Partner : Linda de Mol dachte an Karriere-Ende

Hilversum Der damalige Lebenspartner der niederländischen Showmasterin Linda de Mol soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Der Skandal hatte auch Konsequenzen für de Mol - von den Übergriffen habe sie jedoch nicht gewusst.

Die niederländische TV-Starmoderatorin Linda de Mol (58) hat nach der Missbrauch-Affäre ihres Ex-Partners ernsthaft erwogen, ihre Karriere zu beenden. „Ich hab mich gefragt - und das tu ich immer noch - ob ich nicht ganz mit meiner Arbeit stoppen muss“, schrieb de Mol in der neuesten Ausgabe ihrer Zeitschrift „Linda“ (Mittwoch). Durch den Skandal sei sie in einem „Albtraum“ gelandet, es sei „die schwerste Zeit meines Lebens“ gewesen, schrieb die Moderatorin, die in Deutschland mit der TV-Show „Traumhochzeit“ bekannt wurde. „Es fühlte sich an, als ob ich von hinten einen Schlag mit einem Baseballschläger bekommen hatte.“