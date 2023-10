Kennenlernen Die schönsten Liebesgeschichten der Stars

Ashton Kutcher and Mila Kunis

Ashton Kutcher und Mila Kunis lernten sich 1998 am Set von "Die wilden Siebziger" kennen. Kunis war damals gerade 14 Jahre alt. Sie spielten ein verknalltes Pärchen, im echten Leben war ihre Beziehung aber nur platonisch. Jahre später trafen sie sich wieder. Kutcher hatte sich gerade von seiner Ehefrau Demi Moore scheiden lassen, Kunis ihre Langzeitbeziehung mit dem Schauspieler Macaulay Culkin beendet. Dann trafen sie sich wieder und zunächst war es nur eine Freundschaft Plus. „Ich habe einen Film namens ‚Freunde mit gewissen Vorzügen‘ gemacht“, erklärt Kunis, „Er hat einen Film gemacht, der sehr ähnlich war, 'Freundschaft Plus'. Wir haben unsere Filme ausgelebt." Doch es wurde eine Beziehung und später eine Ehe daraus, aus der zwei Kinder hervorgingen.