„Let’s Dance“-Star Renata Lusin beim Stillen ihrer Tochter beklaut

Renata Lusin postete am Dienstagabend ein kurzes Reel von sich auf der Polizeiwache in Düsseldorf-Lohausen. „Erzähle euch später was passiert ist. Morgen so früh losfahren und jetzt noch so was. Muss das sein?“, schrieb der „Let’s Dance“-Star dazu. Viele ihrer Fans machten sich daraufhin Sorgen.