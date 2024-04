Baby-Boom bei „Let’s Dance“ Dieses Tanzpaar erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs

Auch viele Kollegen freuen sich mit den Ionels. „Herzlichen Glückwunsch“ Ihr seid so ein hübsche und sympathische Familie – ganz bald zu viert!“, schreibt zum Beispiel Ekaterina Leonova. „Awwww was für wunderschöne Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch!“, heißt es von Kathrin Menzinger. Und Christina Hänni kommentiert: „Herzlichen Glückwunsch!!!! Was für tolle Nachrichten! wir machen einen gemeinsamen Kindergarten bei LD auf würd ich sagen!“