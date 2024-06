„Let’s Dance“-Stars Christina und Luca Hänni sind Eltern geworden

Düsseldorf · Baby-Alarm in der „Let’s Dance“-Familie: Christina und Luca Hänni sind zum ersten Mal Eltern geworden. In den sozialen Medien posteten die beiden am Sonntagmorgen ein erstes Foto ihrer Tochter.

16.06.2024 , 11:58 Uhr

Infos Diese Stars gratulieren den Hännis zur Geburt ihrer Tochter Infos Foto: dpa/Henning Kaiser

(dab)