„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi „Ich werde auch weiterhin klar und deutlich meine Meinung sagen“

Llambi Am Ende ist Let’s Dance eine Tanzshow, da sollte es erst einmal nicht darum gehen, welcher Kandidat am sympathischsten ist. Der Erfolg dieser Sendung ist seit 17 Staffeln aus meiner Sicht, dass die Kandidaten dort etwas leisten und sich wochenlang durch das harte Training quälen. Und im Großen und Ganzen hatten wir am Ende immer den richtigen Sieger, auch diesmal mit Gabriel Kelly. Das ist auch gut so, denn die Akzeptanz der Show beruht auch bei dem Großteil der Zuschauer auf dem Stichwort Tanzen. Es ist doch letztlich genauso wie bei Quizshows. Die Deutschen wollen immer jemanden haben, der sich Mühe gibt und sich am Ende den Pokal verdient. Der Beste soll gewinnen und es muss alles korrekt ablaufen.