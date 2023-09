Frohe Kunde „Let’s Dance“-Profi Renata Lusin ist wieder schwanger

Die beiden Tänzer, bekannt aus dem RTL-Format „Let’s Dance“, haben auf Instagram verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Renata Lusin hat in der Vergangenheit drei Fehlgeburten erlitten, umso größer ist jetzt ihre Freude. „Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer stark geblieben ist“, so Valentin Lusin laut RTL.