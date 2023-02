„Let's Dance“-Kandidatin 2023 Das ist Chryssanthi Kavazi

Bevor Kavazi eine Karriere als Schauspielerin einschlug und den Weg in die großen TV-Shows Deutschlands suchte, machte sie eine Ausbildung als Industriemechanikerin für Produktionstechnik. Kurz entschlossen ging sie danach auf eine Schauspielschule und absolvierte die „Film Acting School Cologne“. Zusätzlich nahm sie nebenbei privaten Schauspielunterricht, ehe schließlich die ersten Engagements für Film und Fernsehen folgten. Ab 2015 stand Kavazi für verschiedene Projekte, wie etwa den Kinofilm „Männertag“ vor der Kamera und ist seit 2017 fester Bestandteil der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Sie war zudem in einer Folge der TV-Serie „Alles was zählt“ und in der Krimiserie „Einstein“, die 2019 eingestellt wurde zu sehen.