„Let's Dance“-Kandidatin 2023 Das ist Chryssanthi Kavazi

Nun freut sie sich laut RTL darauf, sich „dem Publikum mal persönlich vorzustellen“, da die meisten sie nur durch ihre Rolle in der RTL-Serie kennen würden. „Ich bin mehr als ready und hab Lust, an meine Grenzen zu gehen. Das wird eine tolle Erfahrung“, erklärt die Schauspielerin. Aber neben all der Vorfreude hat sie auch ein paar Bedenken: „Ich habe elf Jahre Fußball gespielt, also bin ich schon ein kleiner Grobmotoriker.“ Ob ihr das bei der Tanzshow zum Verhängnis wird?