„Let's Dance“-Kandidatin 2023 Das ist Alex Mariah Peter

Schon bei Heidi Klums Modelshow „Germany’s Next Topmodel“ konnte die Düsseldorferin Alex Mariah Peter ihre Körperbeherrschung unter Beweis stellen. Sie gewann schließlich als erstes Transgender-Model bei der Show. Nun will die GNTM-Gewinnerin nicht nur auf dem Catwalk, sondern auch auf dem Tanzparkett zeigen, was sie kann und wagt die Herausforderung in der RTL-Show „Let’s Dance“.