„Let’s Dance“-Kandidatin 2023 Das ist Sharon Battiste

Am 17. Februar beginnt die 16. Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ Mit dabei ist auch Schauspielerin Sharon Battiste. Die Kölnerin wurde in Deutschland bekannt durch ihre Teilnahme an der Sendung "Die Bachelorette" im Jahr 2022.

22.02.2023, 18:49 Uhr

Sharon Battiste nimmt an der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel teil. Foto: RTL/Afshin Omidvar

Sharon Battiste wurde in Flörsheim am Main geboren und wuchs bei ihrer Mutter auf. Zu ihrem jamaikanischen Vater, der in England lebt, hält die 31-Jährige Kontakt. Nach dem Fachabitur absolvierte Battiste ein Ausbildung zur Bürokauffrau, schlug danach aber einen anderen Lebensweg ein. In der Vorabend Daily Soap "Köln 50667" bei RTL 2 war sie ab 2018 im Hauptcast. Drei Jahre verkörpert sie dort die Figur der ehemaligen Prostituierten "Clara Borkmann" genannt „Bo". Seit 2021 arbeitet die Wahlkölnerin als Model. Ein Jahr später nahm sie – auf der Suche nach der großen Liebe –, an der Kuppelshow "Die Bachelorette" teil. Florist Jan aus Hannover wurde ihr Auserwählter. Bis heute sind die beiden ein Paar. In der Sendung "Die Bachelorette" ging die 31-Jährige offen mit ihrer Krankheit Alopecia areata, dem kreisrunden Haarausfall, um. Sie rasierte sich ihren Kopf und trägt unterschiedliche Perücken. Ihre Bekanntheit nutzt Battiste, um über die Krankheit aufzuklären. Talent und Freude zum Tanzen bringt das Model mit. Battiste liebt es zu tanzen. „Das Tanzen war mein Lebensmittelpunkt", erklärt sie im Interview mit RTL. Sharon hat jahrelang Garde- und Showtanz getanzt: „In einer Gruppe, teilweise waren wir 20 Mädels." Ziemlich beweglich ist sie also, aber sie hat „überhaupt keine Ahnung von Standardtänzen." Battiste ist schon seit ihrer Kindheit Fan der Tanzshow. „Es ist halt ein Traum, seit keine Ahnung wie vielen Jahren", staunt die 31-Jährige, als sie die Nachricht von ihrer Teilnahme an der Tanzshow bekam.

