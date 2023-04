„Let’s Dance“-Kandidat 2023 Das ist Timon Krause

Timon Krause ist in Anholt, einem Stadtteil von Isselburg im Münsterland aufgewachsen und zur Schule gegangen. In Amsterdam studierte er Philosophie. In Neuseeland erlernte er Gedanken lesen. Lügen erkennen, Menschen erkennen und eben Gedanken lesen beinhaltet diese mentale Fertigkeit. Der 28-Jährige ist ein Meister in diesem Fach und erhielt 2016 als jüngster Preisträger den Titel "Best European Mentalist". Im gleichen Jahr wurde Krause als erster Deutscher Mentalist mit dem US-Preis "Penn & Teller: Fool Us." ausgezeichnet.