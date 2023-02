„Let's Dance“-Kandidat 2023 Das ist Ali Güngörmüş

Dass der 46-Jährige viel Ehrgeiz besitzt und durchaus das Zeug hat die Show zu gewinnen, zeigt auch ein Blick auf seine Karriere als TV-Koch. Schon nach seiner Ausbildung arbeitete er als Jungkoch im „Glockenbach“, dem Restaurant von Sternekoch Karl Ederer, danach trat er eine Stelle im renommierten 2-Sterne-Restaurant „Tantris“ an, ehe er mit gerade einmal 29 Jahren in Hamburg sein eigenes Restaurant „Le Canard Nouveau“ eröffnete. Nur ein Jahr später heimste er als bisher einziger türkischer Koch einen Michelin-Stern ein. Zudem betreibt er seit 2014 das Restaurant „Pageou“ in München.