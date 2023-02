„Let’s Dance“-Kandidat 2023 Das ist Abdelkarim Zemhoute

Derzeit ist der 41-Jährige „Wahlduisburger“, wie er sich selbst bezeichnet mit seinem Comedy-Programm „Wir beruhigen uns“ in Deutschland und Österreich auf Tour. Außerdem präsentiert er sonst den Podcast „nich nich nich“ gemeinsam mit Autor Lutz Birkner und ist oft Gast bei TV-Shows wie „Die Anstalt“ (ZDF), die „heute-show“ (ZDF) und „Nuhr im Ersten“ (ARD). Auch bei der Amazon-Prime-Produktion „Last One Laughing“ wirkte er bereits an der Seite von unter anderem Anke Engelke und Max Giermann mit.