„Let’s Dance“-Kandidatin Das ist Julia Beautx

Julia Beautx ist 23 Jahre alt und arbeitet als Youtuberin, Schauspielerin und Moderatorin. Sie wurde in NRW geboren, wohnt mittlerweile aber in Mainz. In den sozialen Medien hat sie sich eine riesige Fanbase aufgebaut: Allein auf Instagram folgen ihr mehr als 3,5 Millionen Menschen. Diesen Erfolg hat sie sich allerdings über viele Jahre aufgebaut: Bereits mit 14 Jahren begann sie auf ihrem gleichnamigen Youtube-Kanal Videos hochzuladen. Damit war sie eine der ersten deutschen Youtuberinnen, die Make-Up-Videos oder DIY-Anleitungen („Do it yourself“) produzierte. Heute folgen ihr auf Youtube rund 2,4 Millionen Menschen.