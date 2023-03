„Let's Dance“-Kandidat 2023 Das ist Younes Zarou

Bei „Let’s Dance“ schied Zarou in der sechsten Folge aus. Der 25-Jährige und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) bekamen zu wenige Stimmen der Zuschauer. Die Jury hatte ihre Performance zu „Take on Me“ von a-ha vorher noch im Mittelfeld einsortiert und insgesamt 19 Punkte vergeben. Juror Jorge Gonzalez lobte nach Zarous Auftritt die „gute Energie“ des Influencers. Joachim Llambi erkannte eine Verbesserung der Leistung an: „Letzte Woche war ich ein bisschen traurig, diese Woche habe ich erfreut zugeschaut“, sagte er. Motsi Mabuse kritisierte allerdings, dass das Paar teils „am Rande des Takts“ getanzt habe. „Es war eine sehr emotionale Reise“, sagte Zarou am Ende der Sendung.