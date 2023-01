Let’s Dance-Kandidaten 2023 Das ist Jens „Knossi“ Knossalla

In den letzten Jahren nahm er zudem unter anderem an den Formaten „Mieten, kaufen, wohnen“, „Richter Alexander Hold" und „Richterin Barbara Salesch" sowie „K11 – Kommissare im Einsatz“ und „Verklag mich doch!“ sowie „GZSZ“ teil. Zuletzt war er auf Youtube in der Webserie „7 vs. wild“ zu sehen, in der Kandidaten sieben Tage lang in der Wildnis überleben und tägliche Herausforderungen meistern mussten.