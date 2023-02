Boris Beckers Tochter Anna Ermakova spricht über „Besenkammer“-Affäre

Ihre Mutter beschreibt Ermakova als ihren „Fels“, ihr Verhältnis sei eng. Zum Verhältnis mit Vater Boris und ihren drei Brüdern sagt sie: „Wir leben fast alle an unterschiedlichen Orten. Wir sind nicht miteinander aufgewachsen. Es ist alles nicht einfach.“ Dass Becker im vergangenen Jahr mehrere Monate wegen Steuerhinterziehung in Haft saß, dürfte die Situation noch schwieriger gemacht haben. Dennoch äußerte sie wegen seines Gefängnisaufenthalts ihr Mitgefühl. Boris Becker beschrieb das Verhältnis zu seiner Tochter in der Vergangenheit als „innig“.