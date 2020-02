„Let’s Dance“ 2020 : Die Profitänzer stehen fest – drei neue dabei

Köln Die Tanzriege ist komplett. RTL hat nach den Prominenten nun auch die 14 Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2020 bekanntgegeben. Der Tanzpartner einer bekannten Düsseldorferin ist nicht mehr mit dabei.

Ganz neu bei „Let’s Dance“ sind Alona Uehlin und Nikita Kuzmin. Uehlin ist 29 Jahre alt und wurde in Weißrussland geboren. Sie ist zehnmalige Deutsche Meisterin, Europameisterin und sogar Weltmeisterin im „Showdance Standard“. Kuzmin ist mit 22 Jahren der jüngste Profitänzer der Staffel. Seine Schwester tanzt in der italienischen Version von „Let’s Dance“. Nikitas Spezialgebiet sind lateinamerikanische Tänze.

Ailton komplettiert die „Let’s Dance“-Promis - diese Stars tanzen mit

Das große Tanzen bei RTL geht bald wieder los. Am 21. Februar startet „ Let’s Dance “ – viel früher als in den Jahren zuvor.

Jetzt ist das Kandidatenfeld komplett. Einer der prominentesten Tänzer ist Ex-Fußballer Ailton . Der 46-Jährige spielte in der Bundesliga unter anderem für Werder Bremen. Mit dem Club wurde er 2004 Deutscher Meister, Pokalsieger und Torschützenkönig der Bundesliga. Anschließend spielte er auch noch für Clubs in Nordrhein-Westfalen: Erst für Schalke 04, dann beim MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen. „Normalerweise tanze ich mit dem Fußball auf dem Rasen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es ohne Ball auf dem Tanzparkett funktionieren wird“, sagte er laut einer RTL-Mitteilung.

"Ninja Warrior"-Gewinner Moritz Hans hat schon bewiesen, dass er sich körperlichen Challenges solide stellen kann. Comedian Dennis aus Hürth alias Martin Klempnow (46) wird ebenfalls um den Titel "Dancing Star 2020" kämpfen. Loiza Lamers kam als Junge auf die Welt, mit 18 Jahren wurde dank einer geschlechtsangleichenden Operation dann aus Luca Loiza. Die 24-Jährige gewann 2015 „Hollands Next Top Model“. Nun will sie sich bei „Let’s Dance“ beweisen.

Als zweites Mitglied der Kelly Family tritt John Kelly in diesem Jahr bei der Tanzshow an. 2011 gewann seine Schwester Maite die Show. Jetzt kann er sein Rhythmus-Gefühl von der Bühne auf die Tanzfläche holen. Sollte es mit dem Tanzen nicht so gut klappen, kann Sükrü Pehlivan sich vielleicht immer noch in die nächste Runde feilschen. Darin ist er als RTL-Superhändler und Trödelexperte schließlich geübt.