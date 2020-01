Mit Wendler-Freundin Laura Müller : Erste „Let’s Dance“-Teilnehmer enthüllt - diese Stars tanzen bei RTL-Show

Köln Kurz nach dem Dschungelcamp geht es mit dem nächsten TV-Spektakel weiter. RTL startet „Let’s Dance 2020“ - und diese Kandidaten sind bislang bestätigt.

Das große Tanzen bei RTL geht bald wieder los. Am 21. Februar startet „Let’s Dance“ – viel früher als in den Jahren zuvor.

Am Montag (13. Januar) teilte der Kölner Sender auch die ersten Teilnehmer des Tanzspektakels mit. So werden Ilka Bessin, Ex-DSDS-Sieger Luca Hänni, die ehemalige Trainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, Steffi Jones, Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben und „Alles was zählt“-Star Tijan Njie zu sehen sein. Außerdem wird Laura Müller das Tanzbein schwingen. Die Freundin von Schlager-Star Michael Wendler kann es laut RTL kaum erwarten, die Schritte von Tango, Salsa und Rumba zu lernen.