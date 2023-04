Hintergründe zur Verhandlung Warum Leonardo DiCaprio in einem Geldwäsche-Prozess befragt wurde

Michel bildete in den 1990er Jahren mit seinen wohl bekannteren Bandkollegen Lauryn Hill und Wyclef Jean das einflussreiche Rap-Trio Fugees, das mit Hits wie „Ready or Not“ und „Killing Me Softly With His Song“ Erfolge feierte. Staatsanwälte werfen Michel vor, sich mit Geschäftsmann Low verschworen zu haben, Gelder aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB für die Wiederwahlkampagne von 2012 des früheren US-Präsidenten Barack Obama abgezweigt zu haben. 1MDB wurde 2009 für Initiativen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Malaysias geschaffen.